На севере Москвы загорелось здание бани

Источник 360.ru: в САО Москвы, на улице Вучетича, загорелся чердак в здании бани

В Тимирязевском муниципальном округе на севере Москвы начался крупный пожар. Загорелся чердак бани на улице Вучетича. 360.ru показал кадры с места происшествия.

Баня вспыхнула изнутри на площади 30 квадратных метров, огонь также охватил 10 «квадратов» кровли. Пламя быстро перекинулось на пристроенные бытовки, предназначенные для проживания.

Площадь пожара, по данным источника 360.ru, выросла до 150 квадратных метров.

Пресс-служба МЧС Москвы сообщила, что пожар удалось ликвидировать. Над тушением работал 31 человек с семью единицами техники. Никто не пострадал.

В этот же день на Лихоборской набережной загорелся покрасочный цех завода. Огонь охватил три секции из четырех площадью 100 квадратных метров, в небо поднялся густой дым. Спасатели вынесли бочки с маслом и бензином из уцелевшего помещения, но на предприятии могли остаться газовые баллоны.