Ангар с газовыми баллонами загорелся в Москве

Источник 360.ru: ангар загорелся на площади 100 кв. метров на севере Москвы

Пожар вспыхнул в покрасочном цехе на территории завода на Лихоборской набережной в Головинском районе Москвы. Внутри помещения есть газовые баллоны, сообщил источник 360.ru.

Он отметил, что в ангаре огонь охватил три секции из четырех. Из помещения валит густой серый дым. В негорящем помещении хранятся бочки с маслом и бензином. Пожарные оперативно вытащили их.

Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров. Открытое горение уже ликвидировали. Официальные данные о происшествии пока не поступали. Причины ЧП устанавливаются.

Ранее в здании шиномонтажного центра в Москве загорелись три автомобиля. Огонь потушили на площади 20 квадратных метров.