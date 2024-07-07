На севере Москвы водитель влетел в столб и разбился насмерть

Смертельная авария произошла в воскресенье на севере Москвы, погиб один человек. Об этом 360.ru сообщил источник.
В районе дома 96 по Ленинградскому шоссе водитель автомобиля Hyundai Sonata не справился с управлением и въехал в столб. Мужчину забрали медики, но он умер в машине скорой помощи.
Прибывшие на место сотрудники ГИБДД перекрыли крайнюю полосу шоссе в сторону Московской области, розлива топлива нет.
Пресс-служба столичной Госавтоинспекции подтвердила факт аварии. Правоохранители начали проверку всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.
В столкновении двух легковых автомобилей в Рязанской области погибли пять человек.
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