На севере Москвы водитель погиб, протаранив столб боком автомобиля

На севере Москвы мужчина погиб после того, как на Volkswagen влетел боком в столб. Об этом сообщил источник 360.ru, предоставив кадры с места аварии.

ДТП произошло на съезде с Ленинградского на Шереметьевское шоссе в Молжаниновском районе. От удара машину смяло с левой стороны практически пополам.

В пресс-службе МВД подтвердили гибель водителя и отметили, что авария произошла из-за наезда на препятствие. Специалисты работают на месте и выясняют обстоятельства произошедшего.

Накануне на юго-востоке столицы, в районе Кузьминки, автомобиль врезался в автобусную остановку. Как узнал 360.ru, причиной стало столкновение с другой машиной. По предварительной информации, пострадали два человека — водитель вылетевшего с проезжей части авто и женщина-пешеход.