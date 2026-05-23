Автомобиль врезался в остановку после ДТП на юго-востоке Москвы

МВД: в ДТП на Окской улице в Москве пострадали два человека

На юго-востоке Москвы столкнулись два автомобиля, после чего одна из машин врезалась в остановку общественного транспорта. В результате пострадали два человека, их госпитализировали.

Авария произошла около 19:00 на Окской улице в районе Кузьминки, уточнил источник 360.ru. Столкнулись автомобили Kia и Haval, после чего одна из машин выехала за пределы проезжей части.

«В районе дома № 18 произошло ДТП с участием двух машин. Одна из них потеряла управление, выехала на тротуар в районе остановки и совершила наезд на женщину-пешехода. Предварительно, пострадали два человека — один пешеход и один из пассажиров машины», — подтвердили факт аварии в пресс-службе МВД.

Обстоятельства и причины случившегося установят правоохранители. Получивших травмы оперативно доставили в больницу, им окажут необходимую медицинскую помощь.

