Огонь повредил исторический дом на улице Волкова в Казани

Пожар вспыхнул в двухэтажном историческом здании в Казани. Происшествие случилось в ночь на пятницу, 28 ноября, на улице Волкова. Об этом сайту inkazan.ru сообщили представители пресс-службы ГУ МЧС России по Татарстану.