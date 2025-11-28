Огонь повредил исторический дом на улице Волкова в Казани

Пожар вспыхнул в двухэтажном историческом здании в Казани. Происшествие случилось в ночь на пятницу, 28 ноября, на улице Волкова. Об этом сайту inkazan.ru сообщили представители пресс-службы ГУ МЧС России по Татарстану.
По информации ведомства, огонь удалось оперативно ликвидировать. В результате возгорания никто не пострадал.
Дом построен в XIX веке и назван в честь Ивана Волкова, командира отряда Красной гвардии. Ранее здесь проживали известные деятели искусства — поэт Велимир Хлебников и композитор Салих Сайдашев. Причины возгорания выясняются специалистами Госпожарнадзора.
