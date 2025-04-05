Дерево рухнуло на мужчину в Новокузнецке, пострадавший в реанимации
Глава Новокузнецка Ильин: мужчина получил тяжелые травмы после падения дерева
В Новокузнецке ураганный ветер сорвал кровли с крыш домов, оборвал провода и повалил деревья. Одно из них рухнуло на мужчину, пострадавший находится в реанимации. Об этом сообщил глава города Денис Ильин в своем Telegram-канале.
«В результате стихии пострадал мужчина. При сильном порыве ветра сломалось дерево и упало на прохожего. Обнаружен очевидцами в 06:00. Доставлен в ГАУЗ КО „НГКБ № 1“, находится в реанимации, состояние тяжелое», — написал он.
У мужчины ушиб головного мозга и легких, перелом костей носа и ребер.
Ильин приехал к пострадавшему в больницу. По его словам, лечение начали незамедлительно.
Во всех районах города работают оперативные группы, которые следят за ситуацией и устраняют последствия сильного ветра, уточнил Ильин. Кроме того, был увеличен состав аварийно-ремонтных бригад ресурсоснабжающих организаций и поисково-спасательной службы.
«Ситуацию держим на контроле. Прошу сохранять спокойствие, по возможности оставаться дома», — добавил Ильин.
Также из-за сильного ветра в городе были повреждены остановочные павильоны.
Следователи начали доследственную проверку по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей» после падения дерева на местного жителя.
Ранее дерево упало на контактную сеть и электропоезд в Лобне. Из-за ЧП в графике движения электричек на Савеловском направлении произошел сбой.