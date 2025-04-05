Дерево рухнуло на мужчину в Новокузнецке, пострадавший в реанимации

В Новокузнецке ураганный ветер сорвал кровли с крыш домов, оборвал провода и повалил деревья. Одно из них рухнуло на мужчину, пострадавший находится в реанимации. Об этом сообщил глава города Денис Ильин в своем Telegram-канале .

«В результате стихии пострадал мужчина. При сильном порыве ветра сломалось дерево и упало на прохожего. Обнаружен очевидцами в 06:00. Доставлен в ГАУЗ КО „НГКБ № 1“, находится в реанимации, состояние тяжелое», — написал он.

У мужчины ушиб головного мозга и легких, перелом костей носа и ребер.

Ильин приехал к пострадавшему в больницу. По его словам, лечение начали незамедлительно.