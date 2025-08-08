На серой ветке метро нарушилось движение поездов из-за человека на путях

Поезда временно увеличили интервалы движения на севере серой ветки в московском метро. Это произошло из-за оказавшегося на путях человека, сообщила пресс-служба департамента транспорта города.

«На Серпуховско-Тимирязевской линии (9) нет движения от станции „Отрадное“ до станции „Савеловская“. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами», — отметили в ведомстве.

График движения полностью восстановили примерно в 14:55.

Ранее на пути в петербургском метро упала детская коляска. Она свалилась, когда две женщины разговаривали друг с другом, ожидая поезд. Коляска оказалась пустая — петербурженка в этот момент держала ребенка на руках.

На помощь женщинам хотел прийти очевидец, но его остановили. Через несколько секунд поезд проехал по коляске. Прокуратура петербургского метрополитена проверит обстоятельства случившегося.

