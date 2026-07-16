На Сахалине возбудили уголовное дело после гибели туриста во время экскурсии

В Сахалинской области возбудили уголовное дело после гибели туриста во время экскурсии на острове Итуруп у залива Касатка. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК России.

По версии следствия, 14 июля 2026 года 44-летняя организатор экскурсионной поездки привезла группу к Чертовой скале на территории Курильского округа. Женщина отвечала за безопасность оказания туристических услуг, но, как считают следователи, не оценила риски, не выбрала безопасный маршрут и не провела инструктаж.

Во время прогулки один из участников оступился, потерял равновесие и сорвался со скалы. Мужчина получил тяжелые травмы и умер на месте.

Уголовное дело возбудили по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека». Следователи планируют уточнить обстоятельства произошедшего и сформировать доказательственную базу.

Ранее в Бурятии следователи задержали руководителя туристической компании, организовавшей поездку по Байкалу. Во время тура лодка с группой перевернулась, люди погибли.