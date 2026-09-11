На Сахалине мужчина скончался, обнаружив жену и сына мертвыми

Житель села Восточного на Сахалине умер после того, как нашел тела жены и сына. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По данным пресс-службы регионального управления СК, погибших жителей Поронайского района обнаружили 30 августа. Тела находились в частном доме и во дворе. Признаков насильственной смерти у 58-летней матери и 30-летнего сына не нашли.

Увидев погибших, мужчина почувствовал себя плохо. Его госпитализировали, но спасти не смогли. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

В июле семья из пяти человек погибла в ДТП в Сочи. Машину с супругами и их детьми пяти, 10 и 13 лет занесло на мокрой дороге. Еще три ребенка доставили в больницу.

За неделю до этого в Свердловской области супруги-пенсионеры и их сын погибли при пожаре в частном доме. По предварительной версии, причиной возгорания стала неисправность электропроводки.