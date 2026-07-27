Семья из пяти человек погибла в ДТП на Дублере курортного проспекта в Сочи

Авария с пятью погибшими произошла 26 июля в 22:10 на Дублере курортного проспекта в Сочи. Об этом сообщил телеканал «Кубань24» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данным полиции, 42-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser превысил скорость. На мокрой дороге машину занесло, и она столкнулась с порталом тоннеля.

«В результате ДТП погиб водитель и четыре пассажира, трое из которых дети: 5, 10 и 13 лет. В больницу доставлены еще три ребенка», — сообщили в ведомстве.

Прокуратура уточнила, что жертвами стали члены одной семьи: 42-летний мужчина, его 40-летняя супруга и трое их несовершеннолетних детей. Госпитализированы еще трое несовершеннолетних пассажиров.

По факту трагедии прокуратура Сочи организовала проверку, а следственные органы возбудили уголовное дело.