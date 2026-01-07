На Сахалине легковушка столкнулась с поездом

На перегоне Пионер — Чехов Дальневосточной железной дороги в Сахалинской области на железнодорожном переезде в селе Пионеры пассажирский поезд столкнулся с легковым автомобилем. Об этом сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

«Состав двигался из Холмска в Чехов, машинист применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось», — отметили в надзорном ведомстве.

По предварительным данным, пострадавших нет. Схода состава не было. Обстоятельства аварии выясняются. Сахалинская транспортная прокуратура начала проверку.

Ранее в Приангарье грузовой поезд насмерть сбил троих человек: мужчину и двоих детей. Правоохранители возбудили уголовное дело. По данным следствия, мужчина проигнорировал предупреждения локомотивной бригады. Машинист попытался экстренно затормозить, но столкновения избежать не удалось.