Грузовой поезд насмерть сбил мужчину и двоих детей в Приангарье

В Приангарье грузовой поезд насмерть сбил троих человек, включая детей. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своем Telegram-канале .

«На 5115-м км перегона Усолье-Сибирское — Мальта Восточно-Сибирской железной дороги грузовой поезд смертельно травмировал троих человек, из них двое — дети трех и 10 лет», — написал он.

Возбуждено уголовное дело. По данным следствия, мужчина не реагировал на предупреждающие сигналы локомотивной бригады. Машинист экстренно затормозил, но избежать столкновения не удалось.

Кобзев выразил соболезнования семьям погибших. Он призвал жителей и гостей Иркутской области быть внимательными и осмотрительными не только на железнодорожных путях, но и на дорогах, водоемах, а также в местах зимних развлечений. Нарушение правил безопасности может привести к трагическим последствиям.

Ранее грузовой состав переехал двух женщин под Тюменью. Одна скончалась на месте, другую доставили в больницу. СК начал доследственную проверку по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».