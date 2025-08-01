Здание районной больницы в Северо-Курильске пошло трещинами после землетрясения

В здании больницы в Северо-Курильске появились трещины после землетрясения

В Северо-Курильске после землетрясения развернули мобильный госпиталь, поскольку в корпусе районной больницы появились трещины после землетрясения. Об этом сообщила пресс-служба правительства Сахалинской области.

«Произошедшее 30 июля землетрясение повредило здание районной больницы, выведена из строя электросеть, на стенах появились глубокие трещины. В населенном пункте до комплексной оценки здания развернут мобильный госпиталь», — сообщили в правительстве.

Главный врач Северо-Курильской ЦРБ Елена Богомолова отметила, что в госпитале шесть коек, там установили печи для обогрева и организовали подвоз воды.

«Один пациент до этого у нас лежал в стационаре, он продолжает лечение в палаточных условиях. Здесь достаточно комфортно, расходными материалами обеспечены», — заявила она.

В первые сутки медицинская помощь потребовалась нескольким десяткам человек. Люди обращались с ушибами, некоторым потребовалась психологическая помощь.

Ранее стало известно, что землетрясение повредило объекты ЖКХ на Сахалине.