Польша уберет российский танкер «Хатанга» из порта Гдыня

Польское руководство поручило вывести российское судно «Хатанга» из порта Гдыни». Об этом сообщила пресс-служба министерства инфраструктуры республики.

Судно находится в гавани с 2017 года. По данным министерства, оно представляет угрозу безопасности мореплавания, в связи с чем выводится из эксплуатации.

«В соответствии с решением директора морского управления в Гдыне, управление порта Гдыни было обязано вывести российское судно „Хатанга“», — отметили в пресс-службе.

Корабль уберут из порта в течение трех месяцев. Администрация порта также обратится к владельцу судна с требованием компенсировать расходы за стоянку.

Ранее в американском штате Нью-Джерси местные жители заметили корабль-призрак — яхту без людей на борту. Корабль с поврежденным бортом сел на мель в заливе Сэнди-Хук в устье реки Шрусбер. По информации газеты Asbury Park Press, судно называется Linda T. и зарегистрировано в Нью-Йорке.