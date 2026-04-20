Девять человек пострадали в ДТП с пятью автомобилями в Ленинградской области

Фото: аварийно-спасательная служба Ленинградской области

Пять автомобилей, среди которых два грузовика, микроавтобус Mercedes и две легковушки, столкнулись на 99-м километре трассы А-120 в Тосненском районе, пострадали девять человек. Об этом сообщили в аварийно-спасательной службе Ленинградской области.

Трем пострадавшим потребовалась госпитализация в Центральную районную больницу Тосно. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Причины столкновения устанавливаются.

В районе аварии временно организовано реверсивное движение автомобилей. Ситуация осложняется ремонтом одной из полос.

Накануне в Забайкальском крае на федеральной трассе из-за непогоды столкнулись сразу 11 автомобилей.

