На ринге чемпионата ХМАО по рукопашному бою произошла массовая драка

Зрители и спортсмены устроили массовую потасовку на чемпионате ХМАО по рукопашному бою. Об этом сообщил Telegram-канал Sport Baza .

По его данным, на спортивном мероприятии в Сургуте один из зрителей выбежал на ринг и попытался ударить бойца, участвовавшего в чемпионате. После этого ситуация вышла из-под-контроля: на площадку вышло множество людей, которые начали драться между собой.

Канал добавил, что полиция начала проводить проверку. В Департаменте спорта по ХМАО уточнили, что всех зачинщиков массовой драки привлекут к ответственности.

Ранее фанаты устроили потасовку во время концерта певца BLIZKEY (Валерия Майромяна) во Владикавказе. Артист выступал в ресторане, где оказалось мало места, поэтому произошла давка. Посетители обвинили организаторов в том, что они продали слишком много билетов, и в итоге ограниченное пространство спровоцировало мужчин на драку.

Ситуацию также усугубили пьяные подростки, которые бросились танцевать лезгинку на столах. Охрана заведения массовую драку проигнорировала.