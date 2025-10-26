Концерт BLIZKEY во Владикавказе остановила массовая драка

Концерт певца BLIZKEY (настоящее имя — Валерий Майромян), проходивший в ресторане «Торне» во Владикавказе, завершился массовой дракой. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Зрители обвинили в случившемся организаторов — те продали больше билетов на танцпол, чем их было на самом деле. Из-за этого произошла давка, которая переросла в драку.

Общую ситуацию на концерте усугубило и то, что пьяные подростки начали танцевать лезгинку на столах. Как отметил источник, охрана на происходящее решила не реагировать.

В результате нескольким людям потребовалась медицинская помощь. Случившимся занялась полиция, сейчас она выясняет детали ЧП.

В августе фанатки американского рэпера Akon подрались за потное полотенце, которое артист бросил в толпу во время концерта в Сочи.