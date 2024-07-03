Мужчина решил помыться в московском пруду и утонул

Тело мужчины с мылом в руке нашли в Нижнем Джамгаровском пруду в Москве

На северо-востоке Москвы мужчина решил помыться в Нижнем Джамгаровском пруду и утонул. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

По его информации, тело мужчины без одежды достали из водоема сегодня около 10:25. На вид ему около 60 лет. В руке он сжимал мыло.

Медики предположили, что мужчина умер еще вчера около 22:00 вечера. Документов при нем не оказалось. Подробности произошедшего установит прибывшая на место полиция.

Ранее в Сочи катавшиеся на банане туристы увидели тело утонувшего мужчины. Его нашли на расстоянии полутора километров от берега. Личность погибшего устанавливается.