На производственной площадке в Липецке ликвидировали открытое горение
Губернатор: на промплощадке в Липецке ликвидировали открытое горение
На производственном объекте в Липецке, вспыхнувшем рано утром во вторник, ликвидировали открытое горение. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов в «Максе».
«По информации МЧС, открытое горение ликвидировано. Сейчас проводится проливка места возгорания, начинается разбор поврежденных конструкций», — написал чиновник.
По окончании тушения дознаватели МЧС России осмотрят место и установят причины пожара.
Артамонов еще раз подтвердил, что никто не пострадал.
Возгорание на улице Передельческой произошло утром 21 июля. Огонь распространился на открытой площадке, площадь пожара составила порядка 2,5 тысяч квадратных метров.