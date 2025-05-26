На показе «Пункта назначения» в Аргентине на зрителей обвалился потолок

При просмотре новой части «Пункта назначения» в одном из аргентинских кинотеатров зрители целиком погрузились в атмосферу хоррора — на них обрушилась часть потолка. Чуть не погибла молодая женщина, сообщила газета Daily Mail .

Фиамма Вильяверде праздновала свой день рождения и привела в кино 11-летнюю дочь и подругу, а по итогу оказалась в больнице.

«Был очень громкий шум. Сначала мы подумали, что это часть фильма, потому что были увлечены просмотром. Но потом на меня упал огромный кусок потолка», — поделилась пострадавшая 29-летняя женщина.

Она рассказала изданию Infobae, что вовсе не хотела идти на фильм. Билеты решили купить спонтанно, потому что они были дешевле, чем в другие дни.

Вильяверде сделали операцию и назначили психологическую помощь.

Ранее россиянка пострадала в Турции при бегстве от возлюбленного. Она выпрыгнула с балкона и получила серьезные травмы.