На Подмосковье обрушился мощный ливень

Мощный ливень начался в Одинцове. О непогоде предупреждала пресс-служба МЧС по региону.

В МЧС напомнили, что вечером в регионе будет гроза, дождь, град и порывы ветра до 15 метров в секунду.

В распоряжении 360.ru появились кадры с проливным дождем. На одном роликов в видно, как неожиданные осадки застали врасплох местных жителей, перевозящих диван на крыше машины. Из-за дождя мебель сразу же намокла.

На непогоду пожаловались и жители Москвы. В некоторых районах города идет дождь с грозой.

Ранее о портящейся погоде гостей и жителей столицы предупредил синоптик Евгений Тишковец. Из-за дождя видимость в городе ухудшится до 600-1000 метров, а температура в регионе снизится до 0 — плюс 3 градусов.