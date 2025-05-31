Москвичей предупредили о мокром снеге и проливных дождях

Синоптик Тишковец: в Москве за сутки выпадет более 30% от месячной нормы осадков

В ночь на 1 июня в Москве пойдет мокрый снег, за сутки в городе может выпасть более трети от месячной нормы осадков. Об этом РИА «Новости» заявил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик отметил, что ночью в столице пройдет ливень вперемешку с мокрым снегом, из-за чего видимость ухудшится до 600-1000 метров. По его словам, столбики термометров в Московском регионе упадут до 0 — плюс 3 градусов, а в Верхневолжье ожидается гололедица и слабые заморозки.

Эксперт добавил, что на севере Подмосковья выпадет снег: в Талдоме толщина снежного покрова составит порядка 3-6 сантиметров, а в Клину дойдет до 12-15 сантиметров. Есть небольшая вероятность, что снег припорошит и Москву. В этом случае он растает в тот же день.

Ранее синоптик Михаил Леус сообщил о новом погодном рекорде в Москве — 29 мая температура превысила 28 градусов тепла. Это был самый высокий температурный показатель с начала 2025 года.