На пляже в Испании нашли младенца с наркотиками в крови
На побережье Коста-дель-Соль в Испании полиция задержала 25-летнюю гражданку Великобритании после того, как у ее восьмимесячного ребенка обнаружили в крови наркотики. Об этом сообщило издание The Sun.
По данным издания, полицейские нашли палатку на пляже, где находились женщина с младенцем. Вместе с ними был 43-летний испанец. Правоохранители обратили внимание, что мальчик выглядел вялым, и передали его медикам.
Врачи обследовали ребенка и выявили признаки недоедания. Анализы показали наличие кокаина в организме. Ребенка отправили в педиатрическое отделение, а мать и находившегося с ней мужчину задержали.
Судебное заседание по делу уже состоялось. О том, что будет с ребенком дальше, пока не сообщали.
Ранее гражданская гвардия Испании обнаружила примерно четыре тонны наркотика, замаскированного под шоколад.