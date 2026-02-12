На пляже в Испании нашли младенца с наркотиками в крови

На побережье Коста-дель-Соль в Испании полиция задержала 25-летнюю гражданку Великобритании после того, как у ее восьмимесячного ребенка обнаружили в крови наркотики. Об этом сообщило издание The Sun .

По данным издания, полицейские нашли палатку на пляже, где находились женщина с младенцем. Вместе с ними был 43-летний испанец. Правоохранители обратили внимание, что мальчик выглядел вялым, и передали его медикам.

Врачи обследовали ребенка и выявили признаки недоедания. Анализы показали наличие кокаина в организме. Ребенка отправили в педиатрическое отделение, а мать и находившегося с ней мужчину задержали.

Судебное заседание по делу уже состоялось. О том, что будет с ребенком дальше, пока не сообщали.

