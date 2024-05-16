Правоохранители изъяли в Испании четыре тонны наркотика, замаскированного под шоколад | 360°

Мир 16 мая 2024, 13:45 Правоохранители изъяли в Испании четыре тонны наркотика, замаскированного под шоколад

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Гражданская гвардия Испании обнаружила примерно четыре тонны наркотика, замаскированного под сладости. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на пресс-релиз правоохранительных органов.

Незаконные вещества изъяли в населенном пункте Ла-Пуэбла-дель-Рио. Известно, что злоумышленники прятали запрещенные средства в обертки из-под шоколада.

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Стражи порядка провели операцию в апреле текущего года. Подозрение вызвал фургон, в котором и находился наркотик.