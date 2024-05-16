Правоохранители изъяли в Испании четыре тонны наркотика, замаскированного под шоколад | 360°

16 мая 2024, 13:45
Правоохранители изъяли в Испании четыре тонны наркотика, замаскированного под шоколад
Гражданская гвардия Испании обнаружила примерно четыре тонны наркотика, замаскированного под сладости. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на пресс-релиз правоохранительных органов.
Незаконные вещества изъяли в населенном пункте Ла-Пуэбла-дель-Рио. Известно, что злоумышленники прятали запрещенные средства в обертки из-под шоколада.
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Стражи порядка провели операцию в апреле текущего года. Подозрение вызвал фургон, в котором и находился наркотик.
Наркотики
Испания
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