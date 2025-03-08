На Пхукете россиянин защитил от насильников двух финок

Nation TV: на Пхукете россиянин пострадал, защищая финских туристок от насилия

Maksim Konstantinov/Global Look Press
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com

В Таиланде трое мужчин ворвались в гостиничный номер к двум туристкам из Финляндии и попытались их изнасиловать. На помощь девушкам пришел 44-летний россиянин — мужчина остановил злоумышленников, но сам получил травмы. Об этом сообщил телеканал Nation TV.

Нападение на финок произошло в городе Патонг, пляжном курорте на западе Пхукета. Согласно показаниям девушек, их преследовали трое граждан Израиля. Туристок спас проходивший мимо путешественник из России. Злоумышленники напали на него, а затем сбежали. В результате потасовки мужчина получил травмы лица.

Правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить личность преступников и задержать их.

Ранее иностранец напал в Петербурге на нескольких женщин и пытался утащить их в сторону от оживленной улицы. Действия мужчины засняли на камеру. Одна из пострадавших рассказала, что он, вероятно, принял ее за ребенка. По ее словам, нападавший работает на местной стройке.

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