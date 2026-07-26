На Пхукете россиянин погиб под колесами автомобиля местного чиновника

На Пхукете под колеса автомобиля местного чиновника попал гражданин России, он скончался от полученных травм. Об этом сообщило издание rawai.com со ссылкой на полицию.

ДТП произошло 23 июля в округе Тхаланг. Россиянин, 41-летний Леонид Юровский, пересекал дорогу у супермаркета, когда его сбил автомобиль марки Ford.

Авария произошла около 17:00 по местному времени (13:00 по московскому времени). Через три часа пострадавший скончался в больнице.

За рулем находился местный чиновник Тханет Навалонг. Правоохранители пока не предъявили обвинений, следователи изучают записи камер и проводят экспертизу автомобиля.

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