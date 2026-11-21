Супругов из России задержали на Пхукете по подозрению в мошенничестве на 150 млн
Супружескую пару из России задержали в Таиланде на острове Пхукет по подозрению в мошенничестве и отмывании денежных средств на общую сумму больше 150 миллионов рублей. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.
По предварительной информации, пара сумела сменить имена и получить гражданство Вануату, скрываясь от уголовного преследования. Россияне перебрались в Таиланд и поселились в арендованном доме в районе Чернгталай.
Издание Thai Post уточнило, что подозреваемых задержали по запросу Национального центрального бюро Интерпола России. Для этого оперативники установили за ними слежку.
Теперь супругов ждет депортация в Россию, где им грозит до 10 лет лишения свободы.
Ранее стало известно, что полиция Таиланда задержала разыскиваемого Интерполом за наркотики россиянина.