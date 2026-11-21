Супружескую пару из России задержали в Таиланде на острове Пхукет по подозрению в мошенничестве и отмывании денежных средств на общую сумму больше 150 миллионов рублей. Об этом сообщил телеграм-канал Mash .

По предварительной информации, пара сумела сменить имена и получить гражданство Вануату, скрываясь от уголовного преследования. Россияне перебрались в Таиланд и поселились в арендованном доме в районе Чернгталай.

Издание Thai Post уточнило, что подозреваемых задержали по запросу Национального центрального бюро Интерпола России. Для этого оперативники установили за ними слежку.

Теперь супругов ждет депортация в Россию, где им грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что полиция Таиланда задержала разыскиваемого Интерполом за наркотики россиянина.