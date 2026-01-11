На Пхукете при столкновении катера с траулером пострадали 23 россиянина

После крушения скоростного катера у берегов Пхукета в больницы доставили 23 гражданина России. Об этом сообщило 360.ru генеральное консульство России в Пхукете.

По информации дипмиссии, утром 11 января, около 9:00, катер с туристами следовал с Пхукета к островам Пхи-Пхи и столкнулся с рыболовецким судном. На борту находились 33 россиянина, а также граждане Казахстана, Киргизии, Узбекистана и других стран.

В результате столкновения погибла россиянка 2008 года рождения. Еще 23 гражданина России получили травмы различной степени тяжести — их госпитализировали в медицинские учреждения Пхукета, вся необходимая помощь оказывается.

Правоохранительные органы Пхукета и Краби расследуют обстоятельства происшествия. В Генконсульстве отметили, что сотрудники дипмиссии находятся в постоянном контакте с медиками, тайскими властями и полицией и оказывают пострадавшим всестороннее содействие.