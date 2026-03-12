На Пхукете бесследно исчез российский блогер и брейкдансер
Российский блогер и танцор брейкданса Константин К. пропал на Пхукете. Молодой человек не выходит на связь с родными с 16 января, рассказала 360.ru его мать Ольга.
«Никаких известий нет, я общалась в последний раз 16 января, а друг с ним разговаривал 18 января. Пока никакой информации нет, обратной связи [от экстренных служб] тоже нет», — сказала она.
Женщина уточнила, что сын поехал на Пхукет вместе с другом отдыхать и работать. С детства он занимался плаванием, с 12 лет — брейкингом.
«Три месяца там пробыл, 15 января должен был вылететь в Камбоджу для продления визы, у него это не получилось», — добавила женщина.
Ольга допустила, что в момент последнего разговора сын мог находиться под веществами.
«Не знаю, как он себя чувствовал, мог что-то употребить. Потому что странная была у него реакция. Где он был конкретно, никто не знает», — заключила она.
