На Пхукете бесследно исчез российский блогер и брейкдансер

Российский блогер и танцор брейкданса Константин К. пропал на Пхукете. Молодой человек не выходит на связь с родными с 16 января, рассказала 360.ru его мать Ольга.

«Никаких известий нет, я общалась в последний раз 16 января, а друг с ним разговаривал 18 января. Пока никакой информации нет, обратной связи [от экстренных служб] тоже нет», — сказала она.

Женщина уточнила, что сын поехал на Пхукет вместе с другом отдыхать и работать. С детства он занимался плаванием, с 12 лет — брейкингом.

«Три месяца там пробыл, 15 января должен был вылететь в Камбоджу для продления визы, у него это не получилось», — добавила женщина.