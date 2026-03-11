Российский айтишник пропал в Таиланде

Айтишник из России, прилетевший в Таиланд из Уфы вместе с возлюбленной, загадочно пропал после скандала в полицейском участке. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

Турист исчез две недели назад, 25 февраля. Незадолго до этого 40-летний мужчина стал вести себя подозрительно: провоцировал конфликты с избранницей, настаивал, чтобы они отправились в полицию.

В участке айтишник разорвал паспорт возлюбленной и стал проситься в тюрьму. На следующий день девушка улетела в Россию.

Оскандалившийся турист не вернулся в жилой комплекс, где арендовал квартиру. С того дня его местонахождение неизвестно.

Ранее россиянка и ее дочь пропали на Пхукете после того, как отправились на экскурсию по островам. Они перестали отвечать на звонки и выходить на связь в мессенджерах.