Начались восстановительные работы на перегоне Шамары — Кордон Свердловской железной дороги, где накануне вечером произошло возгорание цистерн. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

К ликвидации последствий ЧП привлекли три восстановительных поезда, автотракторную технику и специализированную технику для ремонта пути.

«На месте работают около 400 железнодорожников. Шесть вагонов-цистерн убрали за габарит пути, произвели демонтаж поврежденной и приступили к укладке новой рельсошпальной решетки», — рассказали в РЖД.

Экологической угрозы нет.

Ранее стало известно, что крупный пожар произошел на железнодорожных путях на границе Пермского края и Свердловской области. Вспыхнули два вагона-цистерны с газовым конденсатом.