Минивэн сгорел в арке дома на юго-востоке Москвы

Минивэн Peugeot загорелся во дворе многоквартирного дома на Поречной улице в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

Общая площадь пожара составила шесть квадратных метров. Обошлось без пострадавших. Сотрудники МЧС оперативно потушили возгорание.

На кадрах с места происшествия видно, что пламя охватило кабину красного автомобиля. Других транспортных средств в этот момент рядом с ним не было. Обстоятельства и причины пожара устанавливаются.

Ранее сразу пять припаркованных машин вспыхнули во дворе жилого дома на улице Гримау на юго-западе столицы. Очевидцы рассказали, что первым загорелась иномарка.