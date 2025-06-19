Минивэн сгорел в арке дома на юго-востоке Москвы
Минивэн Peugeot загорелся во дворе многоквартирного дома на Поречной улице в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.
Общая площадь пожара составила шесть квадратных метров. Обошлось без пострадавших. Сотрудники МЧС оперативно потушили возгорание.
На кадрах с места происшествия видно, что пламя охватило кабину красного автомобиля. Других транспортных средств в этот момент рядом с ним не было. Обстоятельства и причины пожара устанавливаются.
Ранее сразу пять припаркованных машин вспыхнули во дворе жилого дома на улице Гримау на юго-западе столицы. Очевидцы рассказали, что первым загорелась иномарка.
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