Житель Екатеринбурга, занимавшийся утренней пробежкой, наткнулся в Юго-Западном лесопарке на обезглавленное тело женщины. Как сообщил 360.ru начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, сообщение поступило в полицию в 10:39.

По словам Горелых, тело было полностью обнажено и находилось недалеко от автозаправки. На одном из пальцев погибшей оперативники обнаружили кольцо. Полиция проверяет данные о безвестно пропавших женщинах и других происшествиях, которые могут быть связаны с этим случаем.

Как сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, в связи с обнаружением тела возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». На месте происшествия работают следователи и криминалисты, проводится осмотр, назначен комплекс экспертиз — судебно-медицинская, биологическая, молекулярно-генетическая и криминалистическая.

Следствие устанавливает личность погибшей и обстоятельства преступления. Изучаются записи с камер наблюдения, расположенных рядом с лесопарком.

На днях сообщалось, что мужчина убил собственную жену и попытался ее расчленить. Убийство произошло 17 октября в городе-спутнике Екатеринбурга Березовском.