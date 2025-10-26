В Свердловской области мужчина убил жену и снял с нее кожу в попытке расчленить

По данным журналистов, 50-летний мужчина расправился с супругой и снял кожу с верхней части ее тела, пытаясь расчленить. Через неделю, 25 октября, он сам пришел в полицию и сдался.

Причину жестокой расправы в правоохранительных органах не сообщили. Мужчине вскоре должны избрать меру пресечения. Следствие завело уголовное дело.

В полиции Березовского изданию E1.RU подтвердили, что подозреваемый дал признательные показания.

На Камчатке 74-летний владелец магазина в мае 2025 года убил и расчленил своего сотрудника, с которым у него произошел конфликт. Пожилой мужчина забил жертву металлическим предметом, а расчлененное тело спрятал в лесном массиве на окраине Петропавловска-Камчатского.