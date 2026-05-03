Переживший 11 лавин гид и фрирайдер Грудинин призвал не кататься в Приэльбрусье в плохую погоду

В Приэльбрусье Павел Грудинин, легендарный гид и фрирайдер, стал живой легендой, пережив 11 лавин. В последней он снова был на волосок от гибели, сообщил MIR24.TV .

«Когда накрыло вторично, понял — конец. Это как быть в бетоне. Единственное, что можно сделать, — закрыть рот», — поделился воспоминаниями Павел.

Сейчас в регионе объявлен высокий уровень лавинной опасности. В Кабардино-Балкарии отмечено 132 опасных участка, особенно на Чегете и у пика Терскол.

Для предотвращения катастроф специалисты Эльбрусского противолавинного отряда Росгидромета проводят принудительные спуски, разделяя снежную массу на части. С начала весны организовано уже пять таких спусков. Грудинин напомнил, что кататься в плохую погоду нельзя, ведь можно не заметить, как «едешь вместе со склоном».