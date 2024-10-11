На омской трассе водитель проскочил между столкнувшимися фурами

Фуры столкнулись на трассе в Омской области и попали на видео

Водители трех большегрузов не справились с управлением и столкнулись на участке автодороги Тюмень — Омск. Кадры с моментом аварии, снятые с видеофиксатора одной из пострадавших фур, опубликовала пресс-служба областного главка МВД.

В опубликованном ролике видно, что сначала в лобовом столкновении сошлись две большегрузные машины, одна из которых от удара загорелась. Через ее обломки проскочил третий грузовик.

Авария произошла в Крутинском районе около 09:25. Водитель Sany выехал на встречную полосу, где столкнулся с Dongfeng. Меньше всех пострадал грузовик Sitrak, ехавший в попутном направлении за Sany.

Совершивших лобовое столкновение водителей забрали в больницу прибывшие на место врачи. Шофер третьего грузовика не пострадал, но его транспортное средство получило механические повреждение.

Дорожная инспекция начала проверку по факту аварии. В настоящий момент участок трассы свободен для проезда транспорта.

В Мензелинском районе Татарстана 11 октября при столкновении двух автобусов погибли два человека, еще 11 получили травмы различной степени тяжести.