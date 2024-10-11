Два человека погибли в ДТП с автобусами в Татарстане

Два человека погибли при столкновении автобусов в Мензелинском районе Татарстана

В результате столкновения двух автобусов в Мензелинском районе Татарстана погибли два человека и еще 11 пострадали. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

«В результате ДТП на месте скончались два пассажира КамАЗа, водитель и еще восемь пассажиров пострадали», — указали в ведомстве.

Авария произошла утром 11 октября на 1105-м километре автодороги М-7 «Волга». Водитель автобуса «КамАЗ» не уступил дорогу при повороте налево и столкнулся с автобусом Yutong.

Минздрав по региону позднее уточнил, что количество пострадавших выросло до 11. По предварительным данным, из них девять находятся в тяжелом состоянии.

Прокуратура по Татарстану добавила, что взяла под свой контроль проведение проверки по факту ЧП, на месте работу правоохранителей координирует исполняющий обязанности прокурора Мензелинского района Тимур Габдуллин.

Ранее массовое ДТП с участием шести машин произошло на северо-западе Москвы.