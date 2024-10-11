Два человека погибли в ДТП с автобусами в Татарстане

В результате столкновения двух автобусов в Мензелинском районе Татарстана погибли два человека и еще 11 пострадали. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.
Авария произошла утром 11 октября на 1105-м километре автодороги М-7 «Волга». Водитель автобуса «КамАЗ» не уступил дорогу при повороте налево и столкнулся с автобусом Yutong.
«В результате ДТП на месте скончались два пассажира КамАЗа, водитель и еще восемь пассажиров пострадали», — указали в ведомстве.
Минздрав по региону позднее уточнил, что количество пострадавших выросло до 11. По предварительным данным, из них девять находятся в тяжелом состоянии.
Прокуратура по Татарстану добавила, что взяла под свой контроль проведение проверки по факту ЧП, на месте работу правоохранителей координирует исполняющий обязанности прокурора Мензелинского района Тимур Габдуллин.