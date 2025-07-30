На официантку в Астане вылили кастрюлю раскаленного масла

Сотрудница донерной в Астане получила тяжелые ожоги спины. Повар пролил на нее горячее масло, сообщил BAQ.KZ.
Несчастный случай произошел в июне. Повар нес кастрюлю с раскаленным маслом, споткнулся и облил официантке спину. Девушку госпитализировали с сильными ожогами. У нее началось нагноение, из-за осложнений может потребоваться пересадка кожи.
Представитель донерной подтвердил случившееся. Он заявил, что руководство покрыло лечение сотрудницы и выплатило ее семье компенсацию.
В Курахском районе Дагестана повара школьной столовой во время ссоры схватились за ножи. Сотрудница ранила сопернице руку, потребовалась медицинская помощь. Виновница стычки лишилась работы и получила условный срок.
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