На объектах Wildberries в Санкт-Петербурге и Ленобласти никто не пострадал

По неуточненным данным, никто из людей на объектах Wildberries в Санкт-Петербурге и Ленинградской области не пострадал. Об этом сообщил ТАСС , сославшись на пресс-службу объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ).

«По предварительной информации, пострадавших на объектах компании в Петербурге и Ленобласти нет», — заявили в пресс-службе.

Там отметили, что всех сотрудников оперативно эвакуировали в безопасное место.

До этого официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что правоохранители возбудили уголовное дело о теракте из-за атаки украинских беспилотников на гражданские объекты в Ленинградской области.

ВСУ ударили по логистическому центру во Всеволожском районе в ночь на 24 июля. Также БПЛА Украины атаковали другие объекты в регионе. На места ЧП оперативно отправились следователи и криминалисты.