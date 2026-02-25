На МЦД-3 произошел сбой в движении поездов из-за человека на путях
Происшествие с человеком на путях привело к сбою в движении поездов третьей линии Московских центральных диаметров. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Центральной пригородной пассажирской компании.
Составы следовали с задержкой в сторону Зеленограда-Крюково.
«Состав был остановлен на время ожидания и работы экстренных служб, после чего продолжил движение по маршруту», — заявили в ЦППК.
Там напомнили, что железная дорога представляет собой зону повышенной опасности.
На Рижском направлении МЦД-2 13 февраля произошел сбой из-за остановки состава. К нему направили вспомогательный локомотив, часть поездов направили по укороченным маршрутам.