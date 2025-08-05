На Московском малом кольце загорелась «Газель»

«Газель» загорелась на Московском малом кольце. Кадры с места происшествия появились в распоряжении 360.ru.

Как сообщают очевидцы, водитель успел отцепить тягач до того, как огонь охватил кабину.

По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работает пожарный расчет, автомобиль дополнительно проливают водой. Бригаду скорой помощи не вызывали.

«СМП нет, значит, все живы и здоровы», — отметил очевидец.

Причину возгорания пока не установили. Движение в районе происшествия осложнено.

В середине июля на дороге в Москве загорелся легкой автомобиль. ЧП произошло на съезде со Звенигородского на Хорошевское шоссе.