Аварию с трактором и иномаркой в центре Москвы сняли на видео

Днем 1 июля в центра Москвы на улице Чаплыгина прицеп трактора опрокинулся на Volkswagen. Об этом 360.ru сообщила владелица поврежденного транспортного средства Наталья.

«Моя машина была припаркована. Трактор с бочкой воды, предназначенной, как я понимаю, для чистки дорог, занесло на повороте. Бак перевернулся и рухнул на авто», — рассказала женщина.

По информации источника 360.ru, обошлось без пострадавших. Помимо Volkswagen, прицеп также задел каршеринговую Chery. На место аварии выехали сотрудники ДПС.

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