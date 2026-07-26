На МКАД близ Ленинградского шоссе столкнулись 8 машин, движение затруднено

На внутренней стороне 76-го километра МКАД после развязки с Ленинградским шоссе произошла авария с участием восьми автомобилей. Об этом сообщил Дептранс Москвы .

Оперативные службы на месте ДТП выясняют все обстоятельства и уточняют количество пострадавших.

Из-за аварии по внутренней стороне МКАД временно запрещено движение по трем полосам из шести, предупредили в департаменте. Это следует учитывать при планировании поездок.

Ранее в Унцукульском районе Дагестана водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение. В результате машина опрокинулась, погиб находившийся внутри четырехлетний ребенок.