На Мичуринском проспекте в Москве столкнулись в лоб две легковушки, погиб человек
На Мичуринском проспекте в Москве столкнулись две легковушки, погиб человек
Два легковых автомобиля столкнулись на Мичуринском проспекте близ пересечения с улицей Удальцова. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.
Одна из попавших в аварию машин — такси. Обе сильно покорежены, полностью разбиты капоты, погнуты и оторваны двери.
В аварии пострадали пять человек. Один из них скончался, двоих госпитализировали, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.
В результате аварии затруднено движение по Мичуринскому проспекту в обе стороны.
Ранее на Ленинградском шоссе такси столкнулось с трактором дорожной службы. Пассажир оказался в больнице, водитель трактора от госпитализации отказался.