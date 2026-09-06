На Мичуринском проспекте в Москве столкнулись в лоб две легковушки, погиб человек

На Мичуринском проспекте в Москве столкнулись две легковушки, погиб человек

Два легковых автомобиля столкнулись на Мичуринском проспекте близ пересечения с улицей Удальцова. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

Одна из попавших в аварию машин — такси. Обе сильно покорежены, полностью разбиты капоты, погнуты и оторваны двери.

В аварии пострадали пять человек. Один из них скончался, двоих госпитализировали, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

В результате аварии затруднено движение по Мичуринскому проспекту в обе стороны.

Ранее на Ленинградском шоссе такси столкнулось с трактором дорожной службы. Пассажир оказался в больнице, водитель трактора от госпитализации отказался.