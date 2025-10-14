На месте смытого из-за дождей моста под Туапсе организовали воздушную переправу
Для жителей села Молдавановка Туапсинского муниципального округа поставили воздушную веревочную переправу. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
Из-за непогоды пострадали деревянный мост через реку Шапсухо и временная переправа, которую организовали после ливней в ночь с 13 на 14 октября. Теперь спасатели Туапсинского отряда «Кубань-СПАС» натянули новую.
На фоне ливней в Туапсинском районе затопило двор школы № 19 в поселке Ольгинка. В само здание вода не попала, но занятия для школьников 14 октября отменили.
«Уровень воды в реках на территории муниципалитета критических отметок не достигал», — добавили в штабе.
Житель Ольгинки Тарас рассказал 360.ru, что в самом Туапсе нет проблем с подтоплениями, но в других населенных пунктах дела обстоят иначе.
«В окрестных поселках, как всегда, реки разливаются и топят прилегающие земельные участки и дворы, разрушают временные переправы», — объяснил он.
Ранее жительница Краснодарского края рассказала 360.ru, что из-за непогоды в районе Туапсе затопило дороги. Людям приходилось по несколько часов ждать, чтобы добраться до работы или до дома.