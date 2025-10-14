Краснодарский край накрыли мощные ливни
Район Туапсе второй день заливают дожди, из-за непогоды в школах отменили занятия. Об этом 360.ru рассказала местная жительница Александра.
«Мы на данный момент в Ольгинке. Здесь школа не работает сегодня», — уточнила она.
Собеседница 360.ru добавила, что на фоне ливней затопило дороги, поэтому машинам и пешеходам порой по несколько часов приходится ждать, когда пройдут потоки воды.
«С утра у меня были мысли, что я перейти улицу не смогу, когда в окно смотрела. Но сейчас, ближе к восьми часам, перешла», — подчеркнула она.
По ее словам, около новой детской площадки на фоне непогоды размыло тротуар. С каждым ливнем дорога разрушается все больше.
Ранее синоптики предупредили жителей Северо-Западного федерального округа о непогоде из-за циклонов. В некоторых регионах уже выпал снег. Специалисты отметили, что дожди пройдут повсеместно, а на севере — с мокрым снегом.
Начальник петербургского Гидрометцентра Александр Колесов объяснил, что самими холодными днями в Санкт-Петербурге и Ленобласти станут 14 и 15 октября.