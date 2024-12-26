На месте крушения самолета в Актау завершили поисковые работы

Спасатели завершили поиски на месте крушения самолета Embraer 190 в Актау. Об этом сообщила пресс-служба правительства Казахстана.

«Спасательные службы завершили поиски. Госпитализированы 29 человек, 38 человек погибли в результате крушения самолета», — рассказал глава комиссии по расследованию причин авиакатастрофы, вице-премьер Канат Бозумбаев.

В Актау прибывают медики из Астаны, Москвы и Баку. Завтра в Казахстане ожидают представителей производителя самолета.

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов выразил соболезнования родным и близким погибших.

Утром Ил-76 МЧС России забрал в Москву девятерых россиян, пострадавших при крушении. Трое из них находятся в крайне тяжелом состоянии, еще одна пассажирка — в тяжелом и пять человек — в состоянии средней тяжести.

Самолет, летевший из Баку в Грозный, разбился накануне утром. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Большинство людей на борту были азербайджанцами, также этим рейсом летели россияне, шестеро граждан Казахстана и трое — Киргизии. В Азербайджане 26 декабря объявили днем национального траура.