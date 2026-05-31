На Мальдивах самая опасная медуза в мире атаковала 10-летнего россиянина

Десятилетний мальчик из России пострадал после встречи с португальским корабликом во время отдыха на Мальдивы. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

По его данным, ребенок купался в океане вместе с матерью, когда его ужалила медуза. Женщина быстро вывела сына из воды и обработала место ожога цитрусом, чтобы замедлить распространение токсинов.

В результате мальчик получил сильный ожог спины. Сейчас ему продолжают обрабатывать рану специальными мазями.

Португальский кораблик считается одним из самых опасных морских организмов для человека. Контакт с его щупальцами может вызвать сильную боль и ожоги.

Ранее женщина с множественными ожогами от контакта с кубомедузой поступила в Институт Склифосовского в Москве. Травмы пациентка получила во время отдыха за границей.