Женщину с ожогом ядовитой кубомедузы спасли в больнице в Москве

Женщина с множественными ожогами от контакта с кубомедузой поступила в Институт Склифосовского в Москве. Травмы пациентка получила во время отдыха за границей. При контакте щупальца кубомедузы выделяют токсин, вызывающий отек и высыпания на коже.

Тяжелых последствий после встречи со стрекающим удалось избежать благодаря оказанной на месте первой помощи. После возвращения домой состояние женщины стало ухудшаться: появились зуд, боль и тошнота. Она обратилась за помощью в Институт Склифосовского.

Токсикологи оперативно начали лечение, пациентке провели инфузионную терапию с антигистаминными препаратами, использовали специальные лекарства для улучшения микроциркуляции крови, назначили антибактериальную и противоотечную терапию.

«Благодаря лечению состояние пациентки удалось стабилизировать: все симптомы исчезли, и женщина вернулась домой. Сейчас она продолжает восстановление под контролем московских врачей», — рассказали в учреждении.

При контакте с медузой важно сразу обратиться за медицинской помощью. Остатки щупалец необходимо убрать с кожи при помощи подручных средств. После этого следует принять антигистаминный препарат и охладить кожу.